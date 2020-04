Met de vondst van aardolie is de bevolkingsgroei exceptioneel toegenomen. De stats geven aan dat we in een korte tijd van enkele MLN-en naar 7.7 MLD zijn gegaan, dagelijks komen er ca. 227K mensen bij. Al deze mensen hebben voeding, kleding, woning, zorg, inkomen, voertuig en devices nodig. Er zijn enorme belangen mee gemoeid: grondstoffen, geld en consolidatie van de macht door controle en anders pressie door zwaardmachten. Hiervoor worden systemen bedacht, anders raken mensen op drift. Een van de oudste werkende syst is religie, het daarop volgende syst is hypevorming w.o. de beruchte …ismes, dit als een vervanging voor religie, immers de doelstelling blijft gelijk: controle over de situatie en dus macht over de massa d.m.v. ‘leugens en dwang’, dit staat haaks op ‘vrijheid, vertrouwen en transparantie’.

Persoonlijk maakt het mij niet uit welke marionet in wat voor apenpak op de bühne staat zijn … isme te verkondigen of welke multinational zijn rommel aan de massa tracht te slijten, of de troep welke momenteel de ruimte in wordt geschoten. het gaat erom dat mensen het vertrouwen in de opgetuigde systemen aan het verliezen zijn. Dit lijkt de ultieme aanleiding voor complot theorieën, oneigenlijke acties en andere excessen. Het is slechts een signaal van de mensheid op drift.