Amerikaans videootje gaat viraal. Twee artsen in blauwe artsenpakjes in Bakersfield, California, roepen via hun lokale ABC-affiliate op tot verlichting van de lockdown, op basis van cijfers waaruit zij opmaken dat de mortality rate van Covid-19 laag is, in combinatie met het feit dat je het (collectieve) immuunsysteem niet te lang moet beschermen tegen invloeden van buiten. "We understand microbiology, we understand immunology and we want strong immune systems," Erickson said. "I don't want to stay in my home and develop a weak immune system and then come out and get a disease." Ze hebben het over 0,03% (USA) tot 0,05% (Spanje) kans op sterfte (enkele "hotbeds" zoals New York daargelaten), tegen 92 respectievelijk 90 procent kans op herstel en dat moeten we dan maar van ze aannemen.

We willen (juist) niet iedere anderhalve expert en z'n virologische advies aangezien in .nl vandaag "#Stopdelockdown" nummer 1 trending was in de opiniequarantaine van de twitterbubbel, is het misschien een goed moment om - los van de vrees voor economische ineenstorting - ook even te wijzen op verzwakte afweer door binnen zitten. En niet alleen tegen ziekte maar ook tegen (seksueel) misbruik, (echtelijke) mishandeling, geestelijk lijden voor mentaal minder weerbaren en ander onderliggend lijden bij de zwakkeren en minder fortuinlijken in onze samenleving. "This is common sense immunology." Onze 2 cent daar bovenop: zieken, zwakkeren en ouderen beschermen noem je een quarantaine. Een lockdown is de hele economie in de waagschaal stellen om een kleine groep zieken, zwakkeren en ouderen (en hun verzorgers, medici en hulpverleners) te beschermen.