Het is vrijdag morgen. De rust in huis is heerlijk, buiten maken de vogels lawaai zij zijn druk met het maken van nesten. Ik rek me even lekker uit en laat mijn handen over mijn lichaam glijden. Rechts ligt vriendje nog te ronken. Ik ga voorzichtig uit bed en ga ontbijt maken. Koffie is klaar tafel gedekt. Ik sta op het balkon te genieten van het leven om mij heen. Vriendje staat achter me ( deed net of ik het niet merkte ) hij raakt mij met zijn lippen aan op mijn rug. Ik tril. Geef hem mijn koffie kus hem op de mond en ga een nieuwe mok koffie halen.

Mijn vrijmibo wakker worden momentje.