Via de GS Tech Slack komen allerlei interessante, nuttige en ook volkomen nutteloze ideeën voorbij om te helpen bij de coronakwestie, en alle (logistieke- en gezondheids-) issues die daarbij opspelen. Zo kwamen we tot GeenRij.nu, een app die inmiddels door vele duizenden mensen gebruikt wordt om rustige winkelmomenten te kiezen. Minder mensen om je heen, gezonder voor jezelf én het personeel. En nu hebben we er ook eentje gespot voor scholen en leraren: een handige klassenverdeler.

Bij de persco in de vele strategische medialekken van dinsdag hebben Mark Rutte en zijn mensen aangegeven dat de scholen vanaf 11 mei 2020 weer open mogen, op voorwaarde dat de kinderen in kleinere klassen les krijgen. Dus de ene helft 's morgens, en de andere helft 's middags. Of op afwisselende dagen. De praktische invulling van deze maatregel is bij de scholen zelf neergelegd. Deze gratis tool helpt daarbij: via lekkercryptisch.nl/corona/klas kunnen scholen een simpele excel uploaden (drie kolommen: klas, naam, adres) en dan rolt daar automagisch een klassenverdeling uit. De FAQ vermeldt hoe: "De groepen worden in gelijke delen opgeknipt. Er wordt daarbij rekening gehouden met leerlingen die op hetzelfde adres wonen, zodat ‘het nieuwe normaal’ voor ouders geen logistiek drama hoeft te worden." Kijk Hugo, een nuttige app! De maker van dit gratis lesmiddel, Bert Slagter, kudo's en karma's en stickers in z'n rapport geven kan hierrr (tevens nuttig voor updates & privacy-duiding).