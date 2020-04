: ja, goede reactie.

Laten we niet overdrijven.

Spugen is in onze multiculturele samenleving al tijden een ingeburgerde vorm van agressie die voorkomt uit verbale onvermogens. Ofschoon smerig en onbeschaafd, moeten we niet overdrijven. Gewoon testen - en dan nog- het is geen aids in z'n begindagen.

Met aids zagen we het ook, dat met name de politie last had van bijters. En die zitten op schoot bij het OM. Dus het wordt sowieso hard bestraft als de smeris zich in gevaar gebracht ziet.

Reken er maar niet op dat dát ook geld als u als burger wordt bespuugd.

De overheid dient graag de overheid, u mag er slechts voor betalen en dient verder uw muil te huilen en de regeltjes te volgen.