"Nicky, 38, creative director, 5 jaar getrouwd, midden in het leven": "errjjj... nou ja, IK dacht...""

LOFL!

P.s. tip/sluier, Nickepop: Laat die drank nou maar stromen.

Wellicht moeten jullie beiden eerst gewoon even wennen.

Aan het idee, aan alles.

En plak eens creative je creative kinderen achter je creative behang.

Komop. Wie is er hier nou de director, Nicky?

Take 5? Take hold over your LIFE, Nicky!

/

Over "5" gesproken... ziet mijn oog daar een 5 in de 2x 17?

/*KLOK!*