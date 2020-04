We willen het niet te serieus nemen want we worden door een lul aangesproken, maar het is wel geinig om te zien dat in tijden van uitdunning van oude mensen, er steeds meer mensen in de praatvakjes van het ouwemannenkanaal van Muntz & Van Amerongen opduiken. Of is dit hoe een intensive care er in werkelijkheid uit ziet? Zoals het RIVM de gemiddelde doorligtijd eerst op 10 dagen schatte, maar inmiddels op 23 dagen heeft gemiddeld, zo stijgt ook de lengte van deze videostreamende Hyves-revival van een kwartier in S01E01 tot bijna een uur in S01E04. En meer Mensen van Kleur dan ooit op de NPO in één frame gevangen! Enfin, vrijdagavond, en wij gingen toch al nergens heen. Wel ff een goeie whiskey inschenken want anders zit je dit echt nooit uit. Braken in de nacht, het is er weer tijd voor. Kom er maar in, lul!

Synoniemenlijst voor de Kung Flu