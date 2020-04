Hoe onhebbelijk en ondemocratisch onze overlords in Brussel ook zijn, soms moeten we dankbaar zijn voor de wetten en verdragen die we daar mEt ElKaAr HeBbEn AfGeSpRoKeN. Want terwijl Timmerfrans al maanden met zijn dikke moraalvingers richting Polen en Hongarije priemt voor het schenden van democratische normen die we in de EU mEt ElKaAr HeBbEn AfGeSpRoKeN, blijken de plannen van de Klimaatpaus des Ongekozenlands dus doodleuk IN STRIJD MET EU-VERDRAGEN die we mEt ElKaAr HeBbEn AfGeSpRoKeN. Die moddervette coronakanshebber wil vanuit Brussel achter de voordeur van individuele EU- landen komen om de houtkachel af te pakken, het gas af te sluiten en vliegschaamte te verplichten. En zulke verregaande bemoeienis met andermans soevereiniteit, gaat zélfs Brussel te ver.

Althans: het gaat volgens de regels van de EU te ver. Want de geest van de EU zal uiteindelijk wel een manier verzinnen om in onze soevereiniteit te komen spoken: Klimaatpaus Franciscus de Veelvraat geeft in een reactie namelijk al aan niets aan zijn plannen te willen wijzigen. En als die bolle niet buigt, dan zullen de regels het wel doen. Waarna de EU net doet alsof we dat zo mEt ElKaAr HeBbEn AfGeSpRoKeN. Maar voor nu mogen we dat cardiologische stuk coronakarma in ieder geval hartelijk uitlachen, en berusten in de wetenschap dat zelfs de meest ondemocratische aller Eurocraten (nog) niet boven de democratie staat.

EU 404