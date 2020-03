Waarom wordt de zorg dan zo'n enorme veer in de reet gedouwd? Die doen ook gewoon hun werk. Ze worden er gewoon voor betaald. Mag misschien wel wat bij, maar ze doen gewoon hun werk wat we ook mogen verlangen. Toch staat half debiel Nederland te klappen. Er zijn nog veel meer vitale beroepen die minstens zo belangrijk zijn, maar waar je niks over hoort. Die geen applaus hebben gehad, zoals de gebarentolk, die monteur die de luchtbehandeling in het ziekenhuis repareerde, die chauffeurs die al die nieuwe ic bedden bezorgen, die monteur die midden in de nacht kwam toen de stroom uitviel, enz. Dat zijn de stille helden in tijd van crisis. Die mevrouw mag dus best een lintje krijgen. Er worden er straks bij het RIVM ook wel wat uitgedeeld, reken maar.