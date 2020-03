Na de maandagavondlezing van MinPres gooiden we een strijdbaar oproepje voor coronavrijwilligers op de GeenStijl en dat heeft geholpen. Meer dan 2000 (!) aanmeldingen in een dag, en derhalve tijd om de coördinatoren van coronahelpers.nl nog eens met een nieuwe golf guurders te overspoelen. De website helpt bij het maken van matches tussen mensen die hulp aanbieden, en mensen die hulp nodig hebben. Ze mailden ons wat ze nodig hebben, hoe het werkt en waar ze naar op zoek zijn, en dat delen we onderstaand:

"Wat op dit moment voornamelijk van belang is, is dat mensen die hulp zoeken ons platform nog beter weten te vinden. Daarvoor zijn we op zoek naar organisaties die veel in contact zijn / zich in een netwerk bevinden met kwetsbare(n) (ouderen) of mensen die in vitale beroepen werken, zodat zij ons daar in beeld kunnen brengen. Deze organisaties kunnen zelf ook accounts aanmaken op het platform en hierdoor de hulpvragen van deze mensen plaatsen."

Momenteel zijn er nog veel hulpaanbieders ten opzichte van het aantal hulpzoekers. De verwachting is echter dat dit zal veranderen als mensen langer aan hun eigen huis gebonden zijn. Dan staan jullie klaar. En dat is geweldig voor de hulpzoekers. Ondertussen kun je je steentje bijdragen door Coronahelpers.nl te delen via social media zoals WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram en TikTok.

Het allerbelangrijkste is dat de hulpzoekers dit platform ook kunnen vinden. Ben jij dus werkzaam in een zorginstelling waar artsen met kinderen werken? Of ben je vrijwilliger bij een ouderenorganisatie in een netwerk van kwetsbaren die aan huis gekluisterd zijn? Of heb je familie aan de andere kant van het land die hulp nodig heeft met boodschappen doen? Maak Coronahelpers.nl onder hen bekend of help ze met het plaatsen van een bericht via https://www.coronahelpers.nl/hulp-gezocht. Zo is het platform voor iedereen toegankelijk en kunnen we alle hulpzoekers matchen aan de ongelooflijk gemotiveerde vrijwilligers die door het hele land heen voor ze klaar staan."