Dat kanaal hangt aan elkaar van gejatte 'streams'.

De NRK heeft een programma zoals wij "rail away' kennen. Die beelden zijn door oa. dit kanaal gejat en die verdient er nu knaken mee. (En doet dat dus van meerdere kanalen, dat jatten).

Beter volg je RailCowGirl op youtube, die bestuurt de treinen zelf en maakt zelf de beelden. Ook is ze regelmatig in de chat te vinden en legt dingen uit.

Prachtige beelden daar (noorwegen is echt mooi) en interessante info.

Overigens is het nooit echt live, maar dat is ook moeilijk/verboden vanuit een trein (-in afgelegen gebieden).