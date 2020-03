Iedereen kan wel denken dat het menselijk ras vernietigd gaat worden door een of ander griepje, maar ondertussen is er veel te weinig aandacht voor allerlei andere verschrikkelijke rampen die ons te wachten staan. Een nucleaire oorlog, bijvoorbeeld. Want Amerika is niet alleen het land of the free, maar ook het home of 3000 kernbommen die met één druk op de knop miljoenen mensen over de kling kunnen jagen. Het mooie is: daar is net een nieuw BOEK over verschenen en de auteur is onlangs geïnterviewd door twee van onze favoriete Amerikaans podkesters: Sam Harris en Dan Carlin. Allebei de interviews zijn de KORTE TIJD DIE U NOG HEEFT VOORDAT DE BOM VALT waard, al raden we rechtse sneeuwvlokjes die geen kritiek op de Grote Oranje Leider aankunnen aan het gesprek met Harris te mijden. Allebei de podcasts na de bom... eh breek.

