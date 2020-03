Zo gaat dat dus. Je praat al een beetje raar en als je er dan een hoestje bij krijgt, ben je meteen een PARIA. Ons nationale parlement doet mee aan het demoniseren van Brabanders door ze zogenaamd vriendelijk te vragen om weg te blijven uit de Tweede Kamer, maar ze daarmee allemaal een dikke gele B op de jas naait. Van Besmettelijk, en toevallig ook van Brabander. Dat is toch een beetje alsof Frits Huffnagel in een radiostudio in een microfoon kucht en meteen tot levend vergif wordt verklaard. Ja, verdomd, eigenlijk is die hele coronatoestand in dit land een perfecte metafoor voor alle fophef die we dagelijks aan ons voorbij zien trekken: er is eigenlijk vrij weinig aan de hand, maar zodra er 1 iemand begint te krijsen dat iets hem/haar/x niet aan staat, raken we allemaal besmet met collectieve paniek. Last één evenement zichzelf af, dan worden alle andere evenementen er op aangekeken als ze gewoon door willen gaan. Als één bordje met een grap er op verkeerd wordt uitgelegd, moeten alle bordjes meteen worden verwijderd. En als er in één provincie iets meer virusbesmettingen zijn dan in een andere provincie, wordt die twijfelachtige graadmeter meteen ingezet om alle Brabanders uit het hart van de democratie te verbannen. So this is how democracy dies - with thunderous much ado about nothing.

Er is ook goed nieuws voor de democratie: Het Europees Nepparlement stopt voorlopig met vergaderen en gaat 'voor onbepaalde tijd dicht'. Duurste doorbetaalde verlof ter wereld, ooit.