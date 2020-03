Het komt nu wel heel dichtbij. Ik woon naast Loon op Zand en boven Breda. Ik wordt nu echt wel bang dat ik het krijg. Ik ben 69 jaar en 1 maand oud. Ik zit de hele dag binnen achter de computer GeenStijl te lezen. Ik lees op Daily Mail dat ze in Engeland bij 188 besmette gevallen al hele winkelschappen leegtrekken en vrouwen op de vuist gaan om toiletpapier. En de Britten doen veul meer maatregelen dan de Hollanders. In Frankrijk gaan scholen en departementen al op lock down. De Nederlandse berichten vind ik niet meer zo navolgbaar. Ik doe maar wat de Britten en Fransen doen. Ik begin nu ook extra te kopen in de winkel. Ik was begonnen met Kordaat bier, maar nu ook extra groenten en blikvoer, chinese soepjes, rijst, tissues, schoonmaakmiddel, desinfecterende zeep. Gewoon wat je in huis wil hebben als je twee weken binnen moet zitten. Nog even en dan is het iedereen voor zichzelf. Als de Redactie van GeenStijl uitvalt hebben we niks meer. Als dat nog jonge knullen zijn worden ze met een week of twee wel weer live. Zou internet het dan nog doen?