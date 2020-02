Getipt op een tof kanaaltje: Cleetus McFarland. Niet z'n echte naam, want dat is Mitchell Garrett, Florida Man Omaha Man, "who has an established love of Mountain Dew; an appreciation for the glory of 'Murican culture; and a sweet golden retriever named Holley who gets a spot in practically every episode." Garrett bouwt, modificeert en racet met auto's. Bij voorkeur Amerikaanse. En om die hobby uit te breiden, heeft ie een compleet circuit gekocht. Een soort openluchtstudio. Met overwoekerd tarmac. In de zon van Florida. Voorheen de Desoto Speedway, nu de Freedom Factory. Een 3/8 mile banked track waar tot voor een paar jaar geleden sprint races gereden werden. De baan raakte in ongebruik kort nadat NASCAR-coureur Dave Steele zichzelf doodreed tegen de muur tijdens een Southern Sprintcar Shootout in 2017. MAAR NU LONKEN BETERE TIJDEN en zeker met de permaherfst die ons land voor onbepaalde tijd heeft bezet krijgen we enorm veel zin in oliegeur en zonneschijn van de track videos die sinds begin van de maand op het Cleetus-kanaal verschijnen. Coronaatje er bij en gewoon ff lekker klikken in het kanaal van makersland Amerika, where fun meets speed in onbegrensde overdrive. Zitten we hier, met twee linkerhanden en een weblog in een kouwe kelder in 020-Magniet. Man man man waar is het mis gegaan.

Powerwashing Porn!