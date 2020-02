Heb je jarenlang gewerkt aan je goede naam en een goudeerlijk imperium rond de prachtige vagina, kwakt iemand je zomaar met naam en toenaam op de interwebs, tot in de eeuwigheid. Weg goede naam. De beroemde site wee wee wee punt vagina punt en el (behoorlijk NSFW linkje hier) ligt namelijk onder vuur, wegens het aanbieden van naaktbeelden zonder dat de genietende lijdende voorwerpen in kwestie daar toestemming voor hebben gegeven. Dat is natuurlijk niet leuk, maar de ironie is wel lekker hard in deze: de Stichting Stop Online Shaming doet nu zelf aan online shaming door doodleuk een dagvaarding online te knallen met volledige naam en het woonadres van de gedaagde. Roald de B. (zo zijn wij dan weer wel), woonachtig te L. Enfin, voor mensen die zonder hun medeweten en tegen hun wil in vrijend op het internet verschijnen is het natuurlijk verschrikkelijk, maar denken we dan ook even aan al die goudeerlijke loodgieters die op de knietjes zitten te morrelen aan de sifon in het keukenkastje terwijl de vrouw des huizes gekleed in jarretels begint aan haar doodnormale dinsdag, aan de hardwerkende leraren die studenten zonder goede reden laten nablijven en aan de taxichauffeurs met alternatieve betaalwijzen, want een kleine groep heeft het weer eens verpest voor de rest.