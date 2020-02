Wat een “blauwkous” is, moesten we opzoeken

Sywert weet wie het is want die komt ook vaak in het Concertgebouw, maar die wil het niet zeggen. Nu denken we wel dat we in de CDA-hoek moeten zoeken maar gezien de air van zelfvoldaanheid kan het ook een D66’er zijn hoewel het gebruik van het woord “vergadertijger” weer als archaïsch PvdA klinkt. Enfin. Zeventiger zoekt zestiger, die zich niet slimmer voor mag doen dan hij (want dat is dus wat blauwkous betekent). MAAR WIE IS DEZE VOLKSKRANTVALENTIJN?

Lastig leesbare pica? Lossen we op:

