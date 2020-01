Wie is er nou niet groot geworden met belangrijke films? Van de begindagen met korrelig analoog beeld en van die betaalmuur-strepen door het scherm omdat u te schraal was voor een abonnementje Canal+ waardoor u de sessie van de weeromstuit maar voltooide met behulp van een stel Teletekst-schoonheden, tot de videobanden uit de kelder van de videotheek en inmiddels de volledige internetervaring via 2160p 4K - toen kwam de realiteit ineens wel heel hard binnen. Zo ging het dus ook met de AVN Awards, de belangrijkste prijzen in de cinematografische antropologie van mensen zonder kleren. Van obscuur gedoe in achterafkamertjes tot een volwaardige liveshow in het Hard Rock Hotel in Las Vegas, live uitgezonden op Showtime, met optredens van artiesten als Diplo en uiteraard met allerlei belangrijke actrices van wie u """ook wel een keer hebt gehoord""". De uitslag van de belangrijkste categorie - Female Performer of the Year - ziet u hieronder. Deze volslagen winnares zegevierde trouwens ook de categorieën 'Best Star Showcase', 'Social Media' en Beste Hoofdrol, ze pakte tevens de publieksprijs én ze won in de niet onbelangrijke categorie 'meest spectaculaire tieten'. Dat lees je dan weer niet bij de Fake News NOS wegkijkers.

