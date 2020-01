In de bloedjegeile bidplaats Staphorst, het Hof van Eden voor de handel in zwart wol, katoen en - oeh la la - satijn, is een stukje onblote menselijke aard gesignaleerd in het straatbeeld. Het schijnt dat er sekslevens bestaan in Staphorst, en dat die zelf aan het verbeteren zijn. Natuurlijk had de voor het altaar knielende zwartekousen-enclave al een geboortecijfer dat actieve coïtus impliceert, alleen niemand had ooit gedacht dat er leven met die functionele seks geassocieerd kon worden. In gods aanzien dient men zich te gedragen. Dus de opgewonden onverlaat die bordjes met "Ons seksleven is nu 2,72 keer beter" heeft opgehangen (aan lantaarnpalen nota bene, hoe banaal) om een relatiecursus voor verbeterde impulsen binnen het huwelijk aan de man & vrouw te brengen, wordt nu door de plaatselijke SGP achter de gordijnen geroepen. Want dat Jezus na drie dagen pas weer opstond, betekende niet dat zijn volgelingen twee eeuwen later zo lang met elkaar in de sponde dienen te verpozen. Seks mag, maar zodra die seks gaat leven kun je net zo goed meteen je kontje gaan verkopen achter het station!