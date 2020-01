Akelige tweet van verslaggever Rudy Bouma, bekend van allerlei Nieuwsuur-onthullingen van zijn collega's. Bouma twittert "jongens" boven een bericht over leden van de Brusselse Fioul Gang, die wekenlang een 16-jarig meisje verkrachtten. Daarmee lijkt hij aan te willen sluiten bij de stigmatiserende gewoonte van de radicaalrechtse politicus Thierry Baudet, die regelmatig "jongens" twittert boven berichten over misdrijven waarvan hij (soms ten onrechte) vermoedt dat deze zijn gepleegd door allochtone jongens. Maar beste Rudy, zouden wij willen zeggen, dat heeft een eminent Nieuwsuur-verslaggever toch helemaal niet nodig? Dat nou toevallig deze keer de daders Youness Z., Azeddine A.O. en Soufiane S. heten, is toch geen enkele reden om alle 'jongens' die Youness, Azeddine of Soufiane heten meteen te stigmatiseren? Ranzig hoor.