Een zo lijkt het volledig herboren Conor McGregor versus Cowboy wiens gezicht we helaas niet te zijn krijgen wegens hoed. Wát een verschil met Conors persco voor het Khabib-gevecht. Op het podium z'n eigen whiskey atten, hij leek half doorgesnoven, was gewoon over de hele linie een agent of chaos, en werd vervolgens ingemaakt. Nu is-ie de rust, concentratie en het respect zelve. Fans blij dat ze eindelijk weer van hem kunnen houden zonder zich in onmogelijke bochten te wringen. Cowboy stelt zich voor UFC-begrippen erg nederig op en iets doet ons vermoeden dat hij eigenlijk ook wel weet dat dit niet te winnen valt. Ondanks z'n ongekende records staat hij wel bekend als een vechter die bezwijkt onder de druk van écht grote gevechten, en dan liep hij twee dagen geleden ook nog eens mank. En dan spreken de volgende stats ook niet echt in z'n voordeel: Donald Cerrone verloor twee keer van Rafael Dos Anjos, de eerste keer op punten, de tweede keer per brute TKO. Dos Anjos werd op zijn beurt per TKO verslagen door Eddie Alvarez, al zou je die opening een lucky shot kunnen noemen terwijl het erg gelijk op ging. En toen: Eddie Alvarez werd per TKO door McGregor verslagen alsof hij niet eens bestond, McGregor liep volstrekt ongeschonden dwars door hem heen. Maar goed hè, it's the fight game en in principe kan alles gebeuren. Maar wij wedden het huis en de boerderij op de herboren Conor. Gehele persco en Dana's POV van de staredown, na de breek!

De hele persco