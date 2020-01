De laatste keer dat McGregor in de octagon stond was op 6 oktober 2018 tegen huidige lichtgewicht kampioen Khabib Nurmagomedov, en dat ging niet heel goed. Zaterdag (rond 06:00 NL-tijd) is het tijd voor z'n herintegratie, en dat mag tegen publiekslieveling Donald 'Cowboy' Cerrone. Recordhouder voor zowel de meeste UFC-overwinningen (22), de meeste finishes (16), de meeste post-fight bonussen (17) en de meeste wedstrijden (33). Een all-round veteraan dus, die bovendien nog nooit echt van het pad is geraakt, en al helemaal sinds de geboorte van z'n zoon weer all American virtue is, die z'n zoon niets anders wil leren dan hoe een "good blue collar American man" te zijn. Check z'n top-5 finishes hier, met een speciale shout-out naar deze Super Saiyan combi. Maar goed, bovenstaand dus een half uurtje eersteklas voorpret. Ontroerend filmpje na breek onderaan topic ook trouwens, waarin Cowboy vertelt dat hij - nog altijd - voor elke wedstrijd zo bang is dat hij moet overgeven.

"I went from apologizing to absolutely nobody to absolutely everybody."

Embedded!

Wat roepen de stats

Je bent alleen moedig as je bang bent