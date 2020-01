Ajax, bekend van de trein nemen naar Lille om het klimaat te redden, blijft gewoon doorgaan met het trainingskamp in algeheel boevenland Qatar. Dit, terwijl de Amerikaanse rechtsback Sergiño Dest terug naar Nederland vliegt omdat hij zich niet veilig voelt in de islamitische dictatuur. Ajax is in Qatar om geld binnen te harken en zijn reet af te vegen met mensenrechten. De club heeft kennelijk het ethisch besef van een pinda Volkskrantschrijver. Wij zijn even Midden-Oosten expert Ronald de Boer aan het bellen om te vragen of, en zo ja hoe, deze verdere escalatie de Derde Wereldoorlog weer een stapje dichterbij brengt. Zaterdag gezellig tegen Club Brugge!

UPDATE: Dest wordt vervangen door iemand met paars haar!



Als je nou wel over andere onderwerpen praat, voorkom je dirt soort blunders

(via)