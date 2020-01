Trump heeft namelijk 52 Iraanse doelwitten in het vizier als Iran hun wraakacties begint, wat weer symbool staat voor de 52 Amerikaanse gijzelaars die Iran in 1979 444 dagen vasthield. Nou, laat het dan toeval heten dat er gister 52 F35's van de @388th Fighter Wing en de @419th Fighter Wing voor het eerst volledig gevechtsklaar allemaal tegelijk op oefening gingen. En dat terwijl er 35 doden vielen tijdens de herdenking van de man in wiens naam Iran 35 Amerikaanse wraak-doelen op het oog heeft. COINCIDENTIE? Wij denken van niet. Maar goed, terug naar Hill Airbase: "A little more than four years after receiving their first combat-coded F-35A Lightning II aircraft, Hill’s fighter wings have achieved full warfighting capability. (...) The exercise, which was planned for months, demonstrated their ability to employ a large force of F-35As – testing readiness in the areas of personnel accountability, aircraft generation, ground operations, flight operations, and combat capability against air and ground targets. (...) As the Air Force’s only combat-capable F-35A units, the wings must be prepared to launch any number of aircraft to support the national defense mission at a moment’s notice." Al gepland, en dus "not a response to any current events." Nou, het zal! Mooie beelden van formatie-vluchten lijken er helaas niet te zijn. Daarvoor moeten we even terug naar november 2018, toen 35 F35's een show of force deden. Video vanuit twee hoeken na de breek, onderaan topic. Enfin, alle foto's courtesy van de US Airforce en fotograaf Nial Bradshaw.

35 F35's in formatie vanuit twee hoeken, November 2018

