In Nederland moeten alle tradities KAPODT, gesloopt, vernield of afgeschaft. Kerstbomen, straatnamen, paasstollen, kunstcollecties, geschiedenis, vuurpijlen en/of Sinterklaas weg ermee. Maar één traditie is niet kapot te krijgen. De jaarlijkse nieuwjaarswens voor iedereen die alleen is van Mirjam van der Hall. Bedankt. Ingelijks. En tot volgend jaar!