Want jullie krijgen allemaal de hatelijke nieuwjaarswensen van Dré (25) en zijn Bridget (91), met wie hij vijf jaar geleden misschien wel seks heeft gehad toen hij net wat met Monique had, maar misschien ook helemaal niet joh. Bridget spande in ieder geval een rechtszaak aan omdat er volgens haar helemaal geen sprake was van seks en toen kwam Royce de Vries vertellen dat Bridget en André geen seks hebben gehad. Want sjonge jonge jonge die seks was toch wel een deuk in de reputatie van Bridget en André, echt wel, en het was ook allemaal erg respectloos ofzo, zomaar op basis van veertien bronnen suggereren dat mensen seks hebben gehad. André hoopt nu op een jaar 'waar minder mensen van achter hun computer andere mensen het leven zuur proberen te maken'. "Een jaar waar liefde en respect hoger komen te staan dan jaloezie en afgunst." Heeft-ie vijf jaar lang liefde en respect kunnen tonen, komt-ie nu aankakken met 'liefde en respect'. Neem er nog een, kerel.