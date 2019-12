Met dank aan Mark van den Oever van Farmers Defence Force: een jaar is niet compleet zonder Holocaustvergelijkingen! Want de boer, die kreeg er veel gezeik mee. Maar hij was laaaang niet de enige die Hitlers huisvlijt er bij haalde.

Januari - Pepermuntpredikant Piet de Vries

Hitler? Genderideologie

Joden? Traditionele gezinnen

"Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak", aldus P. (zonder Rrrr) De Vries, die Amerikaanse toestanden importeerde met de gegrefomancipeerde Nashvilleverklaring die namens onze lieve Heer alle herenliefdeliefhebbers en transgendermensen de tyfus wenste.

Februari - Polder-Alex Jones Robert Jensen

Hitler? Femke Halsema

Joden? Fietsen in Amsterdam

JENSEN vergeleek het depot van de gemeente AmSSterdam, waar verkeerd gestalde Fahrrader naar toe worden gedeporteerd, als een ‘fietsenconcentratiekamp’ van Femke Halalsema. Dit is echter niet de grootste primeur. Het meest verbazingwekkende is dat rechtse Jennie kennelijk een fiets heeft, hier daadwerkelijk op rijdt en nog een exemplaar züruck verwacht van de bezetter ook.

Maart - Kees Boonman (1954)

Hitler? Forum voor Democratie

Joden? De ‘moderniteit’

De winst van Forum voor Democratie tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten, sloeg in als een bom. “Een winnend duel tegen het partijkartel”, stelt Baudet fel in zijn hierop volgende avond-appèl. De Minervameltdown hield linksdragend Nederland nog weken in de knel. Journalist en spraakmaker Boonman (122) had een zelfs déjà-vu-moment. Was deze boreale Baudact hem in de jaren ’30 al eens ter gehore gekomen bij onze oosterburen?

April - Raadslid Harbert van der Kamp (Dierenpoes, Leiden)

Hitler? Gemeente Leiden

Joden? Muskusratten

Leiden heeft last van ongedierte: het gaat nu niet over studentenverkrachters maar over muskusratten. Omdat exotische haatknagers zich weinig aantrokken van burgervaderadviezen, moesten ze kapot. En ook dood. Dit werkte als een een rode lap op raadslid van der Kamp (Dierenpartij). “Het blijft een definitieve oplossing waarnaar gezocht wordt en in het Duits heet dat nu eenmaal Endlösung,” tweette hij.

Mei - Vrouwen die Mia/Maria/Ebba heten

Hitler? Mark Rutte, Jesse Klaver en Rob Jetten

Joden? Dochters van Europa

Thierry Baudet retweette een filmpje van een obscuur YouTube-kanaal (met hakenkruizen enzo) waarin ‘dochters van Europa’ hun zorgen kenbaar maakten over Islam, links en EU. (het gebruikelijke riedeltje) Het venijn van de video zat echter in de staart met bewerkte foto’s Roette, Yasser en Jetje. De begeleidende teksten verwezen naar de expansionistische Duitse politiek van medio jaren ’40.

Juni - FvD-senator Toine Beukering

Hitler? Hitler

Joden? Joden

Eén van de nieuwe Forum-Senatoren is ex-brigadegeneraal Toine Beukering, die zich door de Telegraaf liet interviewen. (Wij verzinnen het ook niet) Tijdens zijn MSM-vuurdoop vertelde hij dat Joden als ‘makke lammetjes naar de gaskamers’ gingen. Jammer voor hen dat deze hindsight-verzetsheld niet in 40/45 leefde. Dan had hij vermoedelijk Hitler eigenhandig de moeder geblitzkriegt en die hele Holocaust voorkomen.

Juli - De 'Ouderpolitie'

Hitler? P!NK

Joden? Ja.

Een Instagramkiekje van de spelende kinderen van zangeres P!NK tussen de betonblokken van het Holocaustmonument in Berlijn zorgde voor een hoop tumult. Onder de indruk was de popdiva van Joodse komaf niet van de ‘ouderpolitie’ (of Alter Gestapo). ‘Hou je haat en oordelen voor jezelf,’ beet ze terug naar de bemoeimoekes. Saaiste van de lijst, met grote afstand. Het was in juli blijkbaar te bloedheet voor Blut und Boden.

Augustus - Moskeemeneer Rachid Oucharia

Hitler? Nederland

Joden? Islam

Toen het verbod op gezichtsbedekkende kleding in sommige openbare ruimtes werd omgedoopt tot ‘boerkaverbod’, leidde dit tot traditioneel islamtrammelant. Wat een fantastisch frame voor een sturmvloed aan piswoeste fophefclicks van cyberverontwaardigingsverslaafde identitaire links/rechts-LARP’ers. En een van hen was Rachid Ouchiaria, die de wet weliswaar niet gelijk stelde aan deportaties en gaskamers, maarrr…

September - Arnoud van Doorn

Hitler? Populisme

Joden? Moslims

“De #haat is gewoon weer terug, alleen nu zijn de moslims het doelwit,” tweette de normaal zo genuanceerde Mekka-meneer met het PVV-verleden. De gezellige geloofsgenootjes zijn volgens deze veroordeelde bekeerbaard in de Haagse Raad namelijk de #nieuwejoden. Niet mee eens? Dan ben je een WEGKIJKER en sta je aan de foute kant van de geschiedenis.

Oktober - Volkszanger Harm Jan de Ruiter

Hitler? Staatsbosbeheer

Joden? Grazers in de Oostvaardersplassen

De muzikaalste Holocaustvergelijking van 2019 staat op naam van dierenmens Harm Jan de Ruiter, die een Derde Rijkje tussen Almere en Lelystad bij ons introduceerde. Direct in de eerste zin van zijn meezinger typeert hij het dystopische polderponypark onder het dit-nooit-weerbewind van het sadistische Haatbosbeheer als een concentratiekamp voor de Poolse Konikpaarden en de Duitse Heckrunderen.

November - Meneer van Tongeren uit Apeldoorn

Hitler? Zwarte Piet-stomvinders

Joden? Nederlandse gezinnen

Het afschminken van Zwarte Piet zou volgens een bezorgde burger uit Apeldoorn een vorm van genocide zijn. De door de asmogendheden geroofde kinderfeestvreugde zou realistische traditieliefhebbers de wil om te neuqen ontnemen. En vanwege het uitblijven van een nieuwe generatie versgebaarde Arische haatlaven, stond het ‘voortbestaan van de blanke christelijke bevolking’ op het spel.

December - Mark van den Oever (Farmers Defence Force)

Hitler? Provincie Noord-Brabant

Joden? Boeren

Door de hete take van de woestboervoerman over dat zijn collega's in Nederland werden behandeld als joden in WO2, veranderde het PAS-debat in een nitraatbom. Hoewel Van den Oever zijn uitspraak niet terugnam, betreurde hij wel de ontstane ophef. Hij wilde demense slechts een spiegel voorhouden zodat we na de op handen zijnde ‘Bauercaust’ niet ‘Wir haben es nicht gewusst’, kunnen zeggen.