De nieuwe verslavingsmaffia: smartphonebouwers! De broer van über-coke-kingpin Pablo Escobar is in de tech gedoken. Samen met een dude die het midden houdt tussen een Zweedse volkszanger en een dommekracht die openstaande schulden moet inneen, bouwt hij een vouwbare smartphone. Lekker met campy gouden letters. Onduidelijk of je er een veilig lijntje naar de scooterbezorgers mee kunt leggen, en of er achter de accu een geheim vakje in zit om je eigen stash in te vervoeren. Maar we willen 'm ongezien hebben.