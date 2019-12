Trump pinde twee uur geleden de bovenstaande tweet en was de uren daarvoor op een Retweet-storm van zo'n beetje iedereen die hem steunt. Onderstaand zijn meest recente reactie op de stemming van het Huis van Afgevaardigden tijdens een campagne-rally in Michigan, waarin hij benadrukt dat geen enkele Republikein van kant is gewisseld, en zelfs drie democraten tegen impeachment hebben gestemd. In werkelijkheid waren dit trouwens twee democraten, en stemde de derde wel voor impeachment wegens machtsmisbruik, maar tegen impeachment wegens het dwarsbomen van Congress. Het Huis stemde per de onderstaande verdeling voor impeachment. Die ene "present" die u ziet is een blanco stem, en is van de Democratische total champ Tulsi Gabard, die eerder al de oorlog aan Hillary verklaarde. Check haar zeer redelijke toelichtingsvideo na de breek.

Maar goed, we blijven het maar gewoon herhalen. Van een kans op daadwerkelijke afzetting is gewoon geen sprake. Dat weten de Democraten ook, en dat maakt het precies zo'n tribaal showproces dat Tulsi zo hekelt. Het Huis van Afgevaardigden is in dit geval een soort OM, maar de juryleden zijn de Senaat en daar hebben de Republikeinen met 52 van de 100 zetels een meerderheid, de Dems hebben er 46. De overige 2 zijn van onafhankelijken. Voor een daadwerkelijke afzetting van Trump moet 2/3 van de Senaat en dus 20 Republikeinen voor afzetting stemmen. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Ze probeerden het in 2017 ook, maar toen hadden de Democraten nog geen meerderheid in het Huis, en deze ronde is gewoon exact hetzelfde, maar dan wel met een meerderheid. Voor hen is het nog steeds 2016.