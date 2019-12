Helemaal gemist omdat we gisteravond Bosma, Baby Yoda en/of Hakim zaten te kijken. Maar Opsporing Verzocht had ook weer wat moois cq slechts. Agressieve scooterkloodtzakjes geven een trap tegen een auto, en als meneer de automobilist er iets van zegt, kan-ie een schop en een bierfles voor zijn kokosnoot krijgen. Steeds. Maar. Weer. Die Scooter. Met twee personen. Hoe vaak hebben we het al niet gezien? Scooter + 2 personen = altijd gezeik en getreiter en tasjesroven plofkraken. Er zou eigenlijk een aanpassing in de Wegenverkeerswet moeten komen. Nou, komt-ie dan.

Artikel 189

Het is ten alle tijde toegestaan danwel aan te raden om met een voertuig met meer dan vier wielen verkeersdeelnemende scooters met daarop 2 personen keihard tegen het wegdek danwel de stoeprand te werken teneinde deze uit te schakelen als verkeersdeelnemer. Eventuele schade aan voertuig wordt verzekerd via een speciaal verkeersfonds en voertuigbestuurders worden voorgedragen voor een lintje.