En natuurlijk gaat het vanaf hier enkel nog bergafwaarts, maar dat betekent niet dat we de landing niet af en toe een beetje mogen verzachten. En dat doen we dus hier bij het gloednieuw gereanimeerde Lifehacking.nl! U gebracht door GS Magenta en de makkers van Reshift, uitgever van o.a. legendarische nostalgie-titel PowerUnlimited. Dagelijks nieuwe tips en trucs die het leven precies draaglijk genoeg houden om het morgen gewoon weer braaf opnieuw te proberen. Elke dag nieuwe dingen waarvan je niet wist dat je het niet wist, en dan hebben we het niet alleen over appels breken en fruitvliegjes verdelgen. Nee, we hebben ook gewoon een NSFW After Dark-sectie voor alle dingen van de nacht. Dus vergeet hoe uw oom u leerde aftrekken, ook daar heeft u voorts een nieuwe community voor.