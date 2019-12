De "Amsterdamse" politie heeft beelden vrijgegeven van de man die afgelopen zomer een vrouw in d'r kont kneep en vervolgens in het gezicht sloeg in de Jan Evertsenstraat. Meneer liep op het fietspad, en toen fietsende mevrouw daar iets van zei kreeg ze meteen een IRL Hitpiece in d'r bips en kokosnoot. Eerder werden al beelden van een geblurde vrouwenmepper vrijgegeven, maar nu meneer zich nog steeds niet gemeld heeft, gaat de politie er nu vol in. Goes without saying dat vrouwenmepper een dienstbode van radicaallinks is, en hij heeft nog een knotje ook. Sad. Bewegende beelden bij AT5.