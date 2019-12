Dominee de Jonge in interview: "Het rijke Westen moet een deel van zijn welvaart inleveren om de aarde leefbaar te houden." OK, boomer

Volgens GeenStijl moet Freek de Jonge zijn bejaarde bakkes onderhand eens gaan houden. De "cabaretier" (al honderd jaar geen grap meer kunnen ontwarren uit zijn dogmatische gereutel) stond een miljoenmiljard jaar geleden mede aan de voet van de liberalisering van dit land om drank, druks, vrije seks en een hedonistische moraal mogelijk te maken. Iedereen die ook maar róók naar jarenvijftig-conservatisme moest deaud, deaud, deaud. Bedankt daarvoor.

Maar met die bevrijding, kwam de welvaart en hoewel het kapitalisme (het échte fundament onder onze vrijheid) natuurlijk naar buiten toe altijd met gepaste argwaan is bekeken door de Achtenzestigers, vonden hij en z'n generatiegenoten ook precies de juiste morele balans tussen vrije marktkritiek en keiharde kapitalisatie om zelf schathemeltjerijk te kunnen worden zónder het zelfgegeven recht op intense moralisering te verliezen. Want je bent pas echt rijk in dit land als je iedereen in de bek kunt schijten zonder je eigen recht op zendtijd te verspelen.

Nu de failliete idologie van ongebreidelde individualisering in een """global village""" het keihard aan het afleggen is tegen de realiteit van opengrenzen-migratie, regressieve religies, dieper groeiende kloven tussen de elite en alles daaronder, en tot apocalyptische paniek oplopende klimaatschade, moeten WIJ (als in: iedereen die jonger is dan Freek) ineens "een deel van onze welvaart" inleveren. Bij hém, zeker? Freek is binnen nu en niet al te lang zelf uit de tijd, maar hee - nooit te laat om iedereen nog een keer zwaar anaal de morele maat te nemen over alle geneugten die hij heeft genoten, maar waar WIJ nu afstand van moeten doen, nu hij alles heeft opgebruikt wat op zijn pad kwam in zijn eigen vrije leven van welvaart en enorme luxe.

Freek gooit daarbij als zwaarwegend argument nog één keer zijn totalitaire goedheid in de strijd om te bewijzen dat hij aan de goede kant staat: Freek overweegt te doen wat geen énkele vingerwijzende BN'er ooit in al die jaren van collectief televisiedomineeschap deed: een vluchteling in huis nemen. Misschien. Ooit. Wellicht. Overwegende. Als de tijd rijp is. En dan nog eens bezien, beschouwen en beredeneren: "Vluchtelingen in huis nemen is wat Freek betreft een volgende stap, maar voorlopig is hij daar nog niet aan toe."

Ga eens deaud, Freek. Je truukje werkt niet meer en zelfs je televisiemakkers geven je alleen nog maar zendtijd omdat al die zeventienjarige VARA-meisjes geleerd hebben dat je hoogbejaarde mensen uit beleefdheid niet tegen mag spreken. Maar achter je rug om hopen ze dat je stikt in je kunstgebit. Valt er tenminste nog één keer wat te lachen met je. Want zoals je zelf vandaag zegt: je beste show kan nog komen. We wachten, want tijd is onze vriend - niet de jouwe.