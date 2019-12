Persalarm - Voor het hondenste jaar op rij is Max de populairste hondennaam. De naam Mohammed komt niet in de Top 10 voor. Volgens Geert Wilders kan dit helemaal niet: hondenplatform Rover zou de namen Mohammed, Mohamed, Muhammed, Mohammed, Muhammad, Mohemmet, Mohamet, Muhamet, Muhamat en Muhammadt eens bij elkaar op moeten tellen, evenals de van Mohammed afgeleide naam Maurice. Maar dat doen ze natuurlijk niet en nu lijkt het alsof mensen hun hondennaam kiezen vanuit de joods-christelijke traditie terwijl iedereen wel beter weet, dit land is verloren. Ook Bowgie was een populaire naam maar die naam komt niet meer in de database voor.

