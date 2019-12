Niks zo lekker wakker worden als een dikke chocoletterkop in de Telebelg, over de afpaksinterklazen van de energievoorziening. Alles wordt duurder, duurder, duurder maar nooit goedkoper. En december had al niet de reputatie de goedkoopste maand van het jaar te zijn - en ook niet de meest energiezuinige. De gasbelasting gaat omhoog. Netwerkbeheerders gingen naar de rechter om hogere onderhoudskosten door te mogen rekenen, en wonnen die zaak. De grootste grap: stijgende netwerkkosten komen vooral door de (achterblijvende) aanleg van windmolenparken. En dan gaan de energiebelastingen ook nog eens jaarlijks omhoog om uw stookschaamt op te schroeven. Oftewel, de Telebelg opent met een ENERGIEALARM (op basis van een persbericht van Vereniging Eigen Huis, die zelf geen kilowatt energie inbrengen hiertegen, behalve zonnepaneelfolders rondsturen naar huiseigenaren). Energiearmoede gaat nog eens een hele hippe term worden in het aankomende duurzaamheidsdecennium 2020-2030.

