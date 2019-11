“Als je belaagd wordt door honderd mensen, dan kan ik me voorstellen dat je die met de hogedrukspuit van je af probeert te houden. Dat is gewoon water, daar word je een beetje nat van en dan word je misschien een metertje achterover geblazen.”

Aldus houwdegen Grapperhaus (CDA) over activistische erf- en stalbezetters, die zomaar als een roedel losgeslagen hyena's je boerderij of stal binnendringen, de boel vernielen en de levende have de schrikdood in jagen. Zie ook: Stalbezetting Boxtel, waar gvd het tuigh wegkwam met een geldboete in plaats van een celstraf. En dus doen die dierenterroristen nu huilie huilie en aangifte tegen de bewindsmens van het CDA, wegens oproepen tot eigenrichting.

We hebben het even nagezocht op het internet. Maar een hogedrukspuit is werkelijk ideaal om tuigh mee van je erf te blazen. Je kunt er niet alleen sinaasappels mee doorboren, meloenen mee snijden, groene aanslag mee doodspuiten. Maar wat zo'n hogedrukspuit -met de juiste nozzle- met mensen doet, is tamelijk ongekend. Je kunt er een schitterende Z op de rug van zo'n dierenterrorist mee kaligraferen! Dan roep je meteen HEBBON zo'n hogedrukspuit.

Vijftien Fijne Ferd Grapperhaus Activisten Verdelgers met meer dan 160 bar HIERO.