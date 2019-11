De 36-jarige binnenhuisarchitecte Manuela uit Ruinerwold schrikt zich een hoedje! Samen met haar 41-jarige man Egbert, een sympathieke touwslager óók uit Ruinerwold, heeft ze helemaal de enquête van de beroemde website vliegtickets.nl gemist. De conclusie van het onderzoek: vreten en drinken op Schiphol is hartstikke duur. Nou ja zeg, hoe heeft Manuela het kunnen missen! Zij was in de veronderstelling dat Schiphol vriendelijk geprijsd zou zijn. Wist zij veel dat een simpel broodje kaas negen euro zou kosten. Dat is bijna twintig gulden! Als ze dit had geweten, had ze wel een boterham met smeerkaas meegenomen!

Om vanuit de provincie Drenthe op Schiphol te komen stond ze 9,5 uur in de file, incasseerde ze 2 verkeersboetes wegens 1 km/h te hard en de Suzuki Baleno op Schiphol parkeren kost haar een maandsalaris. Manuela tikt Egbert aan. "Hee kijk daar heb je Jesse Klaver." De leider van GroenLinks beent gedecideerd naar de gate. Egbert bestelt nog maar een biertje à 7,25 euro en hij kauwt een Snickers van 3,50 weg. De tortelduifjes gaan samen naar Liverpool, want Egbert wil controleren of het klopt dat zijn grote held Dirk Kuyt is gestopt met voetballen. Een retourvlucht kost 9 euro.