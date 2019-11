Na de invallen in Oss en Lith is de politie nu volle bak aan het rauzen in onder meer Tiel, Breda, Den Bosch, Haarlem, Maurik en Lienden. Alle kampbewoners natuurlijk helemaal ontdaan door zoveel onnodig nutteloos politiegeweld, de meesten waren nog helemaal niet wakker verdorie, en ze zouden eens echte boeven moeten vangen, maar ondertussen worden overal wapens, doping en andersoortige verboden middelen gevonden. Misschien heeft iemand voor ons het nummer van de Gorinchemse burgemeester Reinie Melissant-Briene, want we zitten even te bedenken hoe we dit kamperprobleem kunnen omkatten naar een 'mensenprobleem'. De politie komt later vandaag met een verklaring.

UPDATE: Vangst van eerder hieronder