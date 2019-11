Het kamp, daar hangt altijd zo'n sfeer van broederschap, verbondenheid en saamhorigheid, de familiebanden zijn altijd zo lekker sterk, het gezin staat op één, en de deur staat altijd voor eenieder open, en ze kunnen allemaal erg goed zingen en het interieur is zo lekker retro en wit vooral, de bank is wit leder heeeeerlijk, het is gewoon volks weet je wel, en ze heten allemaal Frans of Grad of Jampie, dat kamp is cultureel erfgoed, ze spelen allemaal bij voetbalclubs die 'volksclubs' worden genoemd, ze hebben allemaal heel erg sierlijke tatoeages echt prachtig, en hun kinderen zijn altijd zo lekker mondig, en ze zijn zo áárdig, lieve help wat zijn mensen van het woonwagenkamp aardig - behalve als je vraagt hoe iedereen toch aan zo'n dikke Mercedes komt en wat precies de herkomst is van de knaken want dan zijn ze plots wat minder aardig, heel frappant. Nou ja, de politie wil ook weleens weten hoe of wat en waarom. Vorige week op het kamp in Oss trof de politie in ondergrondse ruimtes geld, wapens en doping aan, nu gaat de bezem door een kamp in Lith. Onderdeel van dezelfde operatie, Operatie Alfa, gericht tegen dezelfde crimineel, Martien R. Ze moeten ook altijd die arme kampers hebben he.