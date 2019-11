De man achter Bruno, Borat en Ali G. won een of andere deugprijs van een of andere deugclub en die neemt ie natuurlijk in ontvangst met allemaal deugretoriek over deugende deugdingen die enorm deugdeugen. Maar alle gewone mensen (© Mark Rutte) die nog in staat zijn om hun afkeer van politieke correctheid even van elf terug naar twee te draaien, raden we echt vriendelijk aan om deze bloeddrukverlagende toespraak aan te klikken en uit te kijken. Omdat je zult merken, dat je niet bij alles maar toch best vaak instemmend zult knikken om de truth bombs die gedropt worden door de comedian die al jaren de randjes van de hilariteit, goede smaak én politieke correctheid opzoekt met zijn treffende stereotiepetjes. Want dat internet van ons, dat is best wel een beetje vergiftigd.