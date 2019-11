"Erg pijnlijk" voor alle betrokkenen dit natuurlijk, "het geluid deed het niet". Het initiatief om de islam te normaliseren" en te "laten zien dat Allahu Akbar iets heel moois is" is deze week helaas niet van de grond gekomen. Niet dat het nodig was, want GroenLinks schrikt namelijk al "dat de link wordt gelegd tussen islam en terreur". Nou, dan maar volgende week! En dat wordt trouwens mogelijk gemaakt door al deze kamerleden die tegen Thierry's motie voor een verbod op zandjengelen stemden. Nja, verder gewoon alles wat tante Bel na de breek zegt natuurlijk.