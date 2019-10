Tot die tijd orkesten die Eye of the Tiger spelen terwijl mevrouw de staatssecretaris en mevrouw de minister gewichtige praatjes houden over vrede en veiligheid. We citeren staatssec Visser: "Met de F35 kunnen we op plekken komen waar we nu nog niet kunnen komen. (...) Het geluid van de F35 is het mooiste geluid ter wereld... voor sommigen." Spannende taal dame! En extra banen natuurlijk. Meer foto's na de breek.

- EDIT: Collega's, nogal propagandistisch evenement, dus wees voorzichtig met ankeilers. Mag er in dit Faalfyra-topic svp ook nog een paar zinnen kritiek op de peperdure prutstoestellen waar we we eerst 85 van zouden kopen en nu minder dan de helft van kunnen betalen omdat hij twaalf jaar te laat en vier keer zo duur is geworden sinds we de hanenpoot onder dit aankoopje zetten, waardoor andere krijgsmachtonderdelen bovendien minder middelen ter beschikking hebben om hun eigen slagkracht op peil te houden? -