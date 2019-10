In zijn hometown Chicago sprak de vorige president van de Verenigde Staten, door velen in progressief Nederland als een held gezien, rake woorden aan het adres van de dames van de Dipsaus-podcast, van de auteurs op Joop.nl, de drammers op OneWorld en van GroenLinks-gekkies als Sybren Kooistra, die continu op absurde gronden om het ontslag gillen van mensen met wie ze het oneens zijn. Hij sprak woorden van waarschuwing richting het ministerie van Sigrid Kaag, waar de bekrompen identitaire retoriek van Justine van de Beek-achtige stellingdametjes school maakt, en richting universiteiten waar "safe spaces" worden ingericht, en deelnemers aan debatten met "deplatforming" te maken krijgen omdat ze niet de juiste mening verkondigen.

Een moedige daad dit, zelfs van iemand met de statuur van Barack Obama, want iedereen die het waagt om de woke culture der SJW's in twijfel te trekken, kan rekenen op hysterische persoonlijke aanvallen, grote milkshakebekers vol gif, en anonieme Antifa-dreigementen soms letterlijk voor je deur. Er zijn mensen voor minder ontslagen - maar toch deed ie het: "One danger I see among young people particularly on college campuses. I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people and that's enough. That's not activism. That's not bringing about change, if all you're doing is casting stones. You know, you're probably not going to get that far. That's easy to do." Thanks Obama!