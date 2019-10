Ah, het Viva-forum. Menig uur brachten we daar met rode koontjes in de panelen door, en niet zelden berichtten we op deze webzijde over de wellust & weeën van vrij & vrouwelijk Nederland. Carrièremeiden met een mening, die zich tóch kwetsbaar op durven stellen, rawwrrr! En leerzaam, ook, vaak! Maar alas, het feminisme van de vrijvechterij is voorbij, de postmoderne feministe is vooral een streng-moralistische moeke, die niet langer met haar bevrijde tiet0n tegen de heersende sociale wind in wappert, maar enkel nog met de moraalvinger staat te hertzbergeren. Want de Viva, zo vinden een paar vervelio's in hun panelen, is te veel vrijzinnige vleselijke lust-verhalen geworden, en te weinig morele diepgang: "Beste VIVA redactie, praten of schrijven over seks is iets heel anders dan het oplepelen van goedkope pornoverhaaltjes." SCHANDE, VIVA! Zijn de feministen nog wel de baas in eigen blad? Opsomcitaatje in de vorm van een eisenlijstje (en let op het woordje "moeten" in een zin die met "vrije seksualiteit" begint - lol), over alle ongestelde vragen waar Viva voor moet bloeden van de boosharige boehoe-brigade:

"Vrije seksualiteit zou in dit tijdperk toch moeten gaan over:

- welk gesprek voer ik met mijn kinderen/ dochters over seksualiteit

- hoe kan je als vrouw genieten van seks

- seks na de menopauze of na een ziekte of als dingen anders gaan dan verwacht?

- seks na de bevalling of

- seksualiteit in andere culturen

- seksualiteit en liefde

- seksualiteit en gender

- wat als je nee zegt?

- kan ik wel een seksueel wezen zijn zonder gezien te worden als lustobject?

- seksualiteit na #metoo, wat doen we nu eigenlijk anders?"

Klinkt als uiterst prangende vragen die regelmatig in daartoe geschikte titels als Ouders van Nu, Plus Magazine, in een willekeurig psychologieblaadje of in weekendbijlagen van de Azijnbode gesteld worden, maar goed: het Viva-forum wordt nu dus ook al vervolkskrant, en van ons allemaal afgepakt. *snif*

