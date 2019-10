Het is maar goed dat Femke Halsema haar prioriteiten op orde heeft en 'snel plannen maakt' voor een reusachtig feest ter ere van 750 jaar Amsterdam; we zouden zo bijna vergeten dat er in Amsterdam een Marokkanenoorlog woedt om de heerschappij op de cokemarkt, levensgevaarlijke moordcommando's uit Schotland hun hoofdkwartier hebben gemaakt van de stad, er sprake is van een Antillianenoorlog in Zuidoost vanwege een of andere ripdeal en nu is er ook ellende met voormalige Joego's: op klaarlichte dag op een bomvol Hugo de Grootplein is pizzeriabaas Goran Savic doodgeschoten, hij gaf zijn leven om Jovan Durovic te beschermen.

Jovan Durovic is een broer van wijlen Luke Durovic, voormalig leider van een clan in de Montenegrijnse havenstad Bar. Durovic, die om het leven kwam bij een auto-ongeluk in 2013, is tevens de voormalig rechterhand van de Servische topcrimineel Luka Bojovic, baas in de beruchte Zemun Clan, een van de belangrijkste groeperingen in de Servische maffia en verantwoordelijk voor de moord op de premier Zoran Djindjic in 2003. Bojovic is volgens de Servische autoriteiten opdrachtgever van tenminste elf moorden en hij zit momenteel vast in Spanje - naar verluidt is hij ook verantwoordelijk voor het omleggen van een aantal maten van Sreten Jocic, een vijand van Willem Holleeder. Bojovic zou dan ook banden hebben met Holleeder.

De familie Bojovic heeft ruzie met de familie van wijlen Slobodan Saranovic. Een andere Slobodan, Slobodan Radonjic, lid van de familie Saranovic, zou een of andere cokeschuld hebben bij Filip Korac, van de familie Bojovic, waarop hij plots 'verdween'. Zijn lichaam is nooit gevonden. Toen later ook de jongere broer van Saranovic, Branislav Saranovic, werd omgelegd waren de rapen gaar. Branislav was volgens de Servische politie een vooraanstaand lid van de Montenegrijnse maffia en tevens onderhield hij banden met Zuid-Amerikaanse drugskartels. Volgens bronnen zat de familie Bojovic achter de moord op Branislav Saranovic en dat zorgde voor een geweldsexplosie tussen de Servische en Montenegrijnse gangsters, zo werd niet veel later Nikola Bojovic (de broer van Luka) afgemaakt in Belgrado.

Welnu, de in Amsterdam belaagde Jovan Durovic heeft dus banden met Bojovic. In de Servische media wordt Durovic al 'de kat met de negen levens' genoemd, omdat hij eerder al een bomaanslag en een aanval van een sluipschutter overleefde. Hoewel hij in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt was driemaal dus ook in Amsterdam geen scheepsrecht. SNAPPEN WE HET NOG?

De 'clanoorlog' is hoe dan ook groot nieuws bij de grootste kranten van Servië. Blic pakt uit, Informer heeft een vijftal berichten online, waarin qua bronvermelding netjes wordt verwezen naar AT5 en het gewichtige boevennieuws.pro, en ook Vecernje novosti heeft wat topics - cynische reaguurders balen nogal van de manier waarop de maffiosi hun land Servië op de kaart zetten. En nu is Amsterdam dus ook een voetnoot in de gewelddadige vete tussen geïmporteerde Oostblok-gangsters, met een 41-jarige Amstelvener als dader. Alsof de stad zelf niet voor genoeg moord en doodslag kan zorgen. Ga weg, Servische molenaars. We willen jullie hier niet.