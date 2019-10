Daar gaan we. Het Brexit puntje komt weer eens bij paaltje. Zoals we verwachtten (en dat wil wat zeggen bij de Brexit) wordt er nu gestemd over een second reading van de Brexit Bill, en daarna over de timetable. Johnson wil donderdag een definitieve stemming, zodat hij de geschiedenisboekjes in kan als the Prime Minister who got Brexit done. Als hij zijn zin niet krijgt, heeft Johnson beloofd de wet in te trekken om nieuwe verkiezingen uit het te schrijven. Maar het is Brexit dus weten wij veel. Spannend, dus.

UPDATE 20u15: The ayes have it! Johnson wint 329-299. Voor het eerst in de geschiedenis stemt het Lagerhuis vóór een Brexit Deal. Dit zou historisch zijn, maar het is dus niet eens de belangrijkste stemming van deze avond. Nu de stemming over de timetable.

LOL: "House of Commons has voted for Brexit for the first time....and the ratio was.... 52:48."

UPDATE 20u33: Toch weer een typische Brexit uitslag bij de stemming over de timetable. The noes have it: 308-322. Nu wordt het dus afwachten wat Johnson gaat doen.

UPDATE 20u37: Johnson meldt nu dat hij gaat vragen wat Brussel doet met zijn uitstelverzoek en tot die tijd wacht met het verder behandelen van de wet. Hij lijkt nu op koers om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

UPDATE 22u25: EU-president Tusk stelt nu een verklaring op waarin de 27 lidstaten akkoord gaan met uitstel van de Brexit tot januari.