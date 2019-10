Negen jaar lang was 'Jan Zon van Dorsten' afwezig op de socialen, sinds zijn bericht 'verhuizing naar Ruinerwold'. Met de informatie van nu een tamelijk luguber bericht: samen met vijf broers en zussen en een vader heeft hij negen jaar afgesloten voor de buitenwereld geleefd in 'provisorisch ingerichte woonruimtes' in een boerderij in Ruinerwold. En ineens dook hij weer op, eerst op de socials: 'Begonnen met nieuwe baan bij Creconat', onderdeel van houtbedrijf Native Creative Economy, bedrijf van Josef Brunner, de 58-jarige 'Oostenrijker' aka klusjesman die is opgepakt. Daarna met berichten over de klimaatstaking ('Je staat ervoor of je staat erachter... Kies maar'), een speech van Greetje Thunberg en een paar pics van nachtelijke struinpartijen door Ruinerwold. Het balletje begon te rollen toen Jan zich meldde bij de kroeg, zoals alle knapen met dorst, om vijf welverdiende pils te bestellen. Kroegbaas rook onraad, politie deed daarop inval bij het huis, half Hilversum reisde af naar Drenthe en de burgemeester gaf een persconferentie waarin alle precies nul vragen beantwoord werden - die man is natuurlijk ook maar een omhooggevallen haantje-de-voorste op de jaarlijkse dorpsbraderie en ineens staat Gerri Eickhof voor z'n neus.

Die familie had dus de beschikking over geld, anders had deze Jan geen bier kunnen bestellen. Ze hebben kennelijk toegang tot het internet, want er was Facebook alsook Twitter. Een Instagram met Banksy, en nog een Insta. Een LinkedIn waar hij wat van zijn leven uit de doeken doet: "In the meantime that time has passed ... in 2004 Mom passed away and every day we are happy to take care of Dad." Er was, belangrijk voor het levensonderhoud, een grote moestuin, een geit en mogelijk wat pluimvee. Die pa lag op bed na een beroerte, de moeder is dus in 2004 overleden. Niet alle kinderen stonden ingeschreven en de kinderen die wel stonden ingeschreven kwamen op een of andere manier niet in beeld bij de leerplichtambtenaar, want school hebben ze niet gehad. Opgegroeid in Hasselt, verhuisd naar Zwartsluis (2005), verhuisd naar Meppel (2008), zo vermeldt Jan op Facebook. Had die familie in die dorpen dan geen vrienden of kennissen? Hoe kan een hele familie ineens van de radar verdwijnen? En waarom? En wat is de rol van die Brunner, de klusjesman? En wie was die vader? Wat een zaak.

Dat had-ie beter niet kunnen doen