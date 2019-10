Apple-gebruikers zijn digitale groothoeksnobs die altijd het LED-verlichte retina neusje van de tech-zalm willen. Is echt zo. We zijn er zelf ook een. En deze slaven van de gesloten fruitkast-systemen van die dooie coltrui-freak uit Cupertino eisen Apple Pay van hun bank. Dat gebruiken wij natuurlijk AL LANG want wij progressieve digitale nomaden kunnen met bunq gewoon uit de losse pols de dagelijkse lunch aftikken bij de Appie met de Watch langs het pinding. Man wat zijn we toch übercoole eindbazen eindeloos tragische nerds die door tech-corporate algo's worden aangedreven. Enfin, terug naar de Apple Pay-loze normies die bij Rabo bankieren. Vandaag heeft ABN Amro, na ING, een vinkje bij het appeltje gezet dus kunnen hun klanten ook de toffe jongens uithangen bij de pinterminal. En nou zijn de Raboboeren BOOS want die kunnen niet meer meekomen met de rest. "Binnenkort", staat er al heel lang op de Rabosite en dat duurt sommigen echt te lang. Het "Klaar met rabobank weer geen applepay ben woest" en "Moet ik gewoon vandaag overstappen of krijgen wij Apple pay support binnen enkele dagen?" is niet van de lucht. Lol @ deze timeline, rustig maar gozer het komt heus wel goed. Meer onredelijkheid na de lees verder want sja, Apple-users. Verwende rotzakken zijn het. Hou je haaks, ^Lin & ^Tom!

Festival der Fruitige Verontwaardiging