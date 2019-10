Landgenoten. We hebben het een tijdje aangekeken met dat hacken op het internet enzo. Af en toe hebben we onze wenkbrauwen gefronst, nog veel vaker hebben we gelachen en we hebben er in ieder geval een hoop van geleerd. Maar nu is het moment aangebroken om stop te zeggen. Om een rode lamp lijn te trekken. Om duidelijk te maken: tot hier en niet verder. Want als ze aan hookers.nl komen, dan komen ze aan ons allemaal. "Een hacker heeft de gegevens van de leden buitgemaakt en biedt ze te koop aan, blijkt uit onderzoek van de NOS." Dit kan echt niet. Straks weet iedereen wie er achter het account van luchtrob zit. Het is tijd voor actie. Alle trekkers op de digitale snelweg verzamelen aub. They may take our lives, but they'll never take our hookers.nl!