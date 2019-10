Blik op de Weg-LEGENDE Leo de Haas is dinsdagavond in zijn Tesla tussen Apeldoorn en Arnhem door - nota bene - een auto-ambulance van zijn rijbaan gedrukt. Er reed geen camerawagen achter, maar gelukkig hebben we de dashcambeelden tegenwoordig nog. Leo deed een getuigenoproep en hoewel zich al mensen gemeld hebben, kan verdere verspreiding voor meer getuigen vast geen kwaad, want "ik heb redenen om aan te nemen dat wederpartij een ander verhaal hierover gaat vertellen dan ik. Daarom zou ik graag in contact komen met eventuele getuigen", aldus Leo. Zijn oproep luidde als volgt: "Getuigenoproep. Gráág delen. Gisterenavond (8-10) omstreeks 18:00 uur heeft er op de A50 Li (Apeldoorn -> Arnhem) even voor Terlet een aanrijding plaatsgevonden tussen mij en de bestuurder van een lege witte Iveco oprijwagen met daarachter een beladen auto-ambulance." Geinig detail: Leo rijdt tegenwoordig zelf auto-ambulances, maar hij denkt er ook aan om oude Blik op de Weg-beelden tot YouTube-video's te monteren. Ons nostalgische autohart zegt JA LEO DOE HET. Maar zit Het Internat daar ook op te wachten? Trailer plus poll na de breek!





Blik op de Weg komt (soort van) terug?

Poll op de Weg Is het leuk als Leo de Haas oude beelden uit de camerawagen van Blik op de Weg samenstelt tot nieuwe afleveringen? Ja, achtervolgingen zijn altijd awesome

Ja! Totale Lul TV, klinkt te gek

Hoezo, we hebben Wegmisbruikers toch nog?

Nee, ik heb mijn eigen dashcam

Ik hoef niet te tanken schat, DAAAAG!



